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Una intervención legal en Naguanagua dejó un sujeto fallecido, la información fue dada a conocer por la Policía de Carabobo a través de sus redes sociales. En el hecho estuvieron funcionarios de la Brigada Motorizada del Cuerpo de Policía del estado Carabobo.

A las 4:48 minutos de la tarde de ayer 9 de diciembre de 2025 en el Cuadrante de Paz de Atanasio Girardot reportaron el hecho. Durante labores de patrullaje preventivo en el marco del Dispositivo de Seguridad Ciudadana y la Gran Misión Cuadrante de Paz.

Funcionarios de nuestra Brigada Motorizada fueron atacados por un sujeto armado, quien al notar la presencia policial accionó un arma de fuego contra la comisión. Los efectivos actuaron en legítima defensa.

Intervención legal en Naguanagua

El hombre resultó herido y fue trasladado de inmediato al Hospital Carabobo, donde lamentablemente falleció, según diagnóstico del personal de guardia. Evidencia incautada un revolver calibre .38 sin seriales visibles, con seis cartuchos (cuatro percutidos, dos sin percutir).

Se desconoce la identidad del sujeto como la procedencia del arma incautada en el lugar de los hechos. La policía de Carabobo conjuntamente con otros cuerpos de seguridad se mantiene en vigilancia en pro de la seguridad.

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