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El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) alertó este viernes sobre estafas con los montos de las multas a conductores infractores.

A través de su cuenta en Instagram, el INTT y el presidente del entre, Luis Ignacio Granko, difundieron la alerta sobre esta información falsa que circula en las redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luis Ignacio Granko Arteaga (@luisgranko)

INTT alerta de estafas

De acuerdo con la información proporcionada, circula la noticia de que el INTT emitió un comunicado a los diferentes cuerpos policiales con tarifas de multas a infractores.

En este sentido, insta a no dejarse «confundir por información falsa o manipulada que circula en redes sociales».

Adicionalmente, recordó cuáles son los canales oficiales de información del organismo para recibir «información veráz, directa y confirmada».

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