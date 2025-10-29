El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) arrancó una nueva jornada nacional para agilizar trámites vehiculares.
En el cumplimiento de su misión de garantizar el acceso equitativo y eficiente a los servicios, se desplegarán en diversas regiones del país.
En nota de prensa, el INTT compartió los lugares en donde estarán los funcionarios durante esta semana.
Jornada nacional del INTT
A continuación, los lugares y fechas para que accedan a los trámites vehiculares:
30 de octubre
- Universidad Rafael María Baralt, avenida 34 entre calles Vargas y Miranda, Ciudad Ojeda, estado Zulia.
- Plaza Santa María, avenida principal, municipio Ribero, estado Sucre
31 de octubre
- Centro Comercial Los Próceres, avenida Venezuela con avenida Lara, Santa Rosa, municipio Iribarren, estado Lara.
- Comunidad Puente Torres, Carora, estado Lara
2 de noviembre
- Sector Río Negro, Machiques, estado Zulia
Durante estas jornadas, el INTT garantizará atención directa para la emisión y renovación de licencias para conducir, traspasos, registros originales, asesoría especializada, entre otros.
Todos los trámites se realizarán de forma rápida, segura y expedita, con el respaldo de personal capacitado y tecnología al servicio del ciudadano.
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