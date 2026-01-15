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El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) anunció la ejecución de operativos especiales de trámites vehiculares en diversas regiones del país durante los días 15 y 16 de enero.

Estas jornadas móviles permitirán a los usuarios gestionar documentos esenciales sin necesidad de acudir a las sedes regionales principales.

Operativos del INTT

Yaracuy

15 de enero: Chivacoa, en Valeroso Peña de la Av. Circunvalación al Sur de Yaritagua.

16 de enero: San Felipe, en Redvital Makro de la Av. Intercomunal sentido Cocorote

16 de enero: San Felipe, en la Aldea Camiro Vásquez, calle Jamaica, sede del gobierno Parroquial

16 de enero: Chivacoa, en el Terminal de pasajeros Bruzual, ubicado en la autopista Cimarrón Andresote

Miranda

16 de enero: Chacao, sede de la Unefa, avenida La Estancia

Táchira

16 de enero: San Cristóbal, sede de la Alcaldía de Guásimo, Calle 3 entre carrera 4 y 5, frente a la plaza Bolívar

Para más información, los ciudadanos pueden seguir las cuentas oficiales del ente en redes sociales o visitar el portal web www.intt.gob.ve.

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