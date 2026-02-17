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¡Atención! INTT inicia operativo especial de actualización de datos en estas entidades

By Lubin Molero
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Operativo INTT actualización datos
Foto: Cortesía

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A partir de este miércoles 18 de febrero, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) pondrá en marcha un operativo especial de actualización de datos en partes del país. Esta iniciativa tiene como objetivo principal modernizar el registro automotor nacional y ofrecer a los conductores una vía más expedita para regularizar su documentación legal.

¿En qué consiste el operativo?

El despliegue ha sido diseñado para atender la creciente demanda de trámites que se registra tradicionalmente al inicio del año. A través de este operativo, los ciudadanos podrán gestionar diversos documentos de manera ágil y presencial, contando con el apoyo de personal especializado y unidades móviles que facilitarán el proceso.

Entre los puntos clave de esta jornada destacan:

  • Modernización del registro: Actualización de la base de datos del parque automotor.

  • Agilidad en trámites: Reducción significativa de los tiempos de espera habituales en las oficinas administrativas.

  • Atención directa: Presencia de funcionarios para asesorar en la regularización de títulos de propiedad, traspasos y otros documentos vehiculares.

Operativo INTT actualización datos

Para garantizar una cobertura eficiente, el INTT activará estas jornadas de forma simultánea en las oficinas regionales de los estados con mayor afluencia de usuarios:

  • Táchira

  • Lara

  • Guárico

  • Sucre

  • Zulia

  • Monagas

Facilitando el cumplimiento legal

Con el uso de estas unidades móviles, el INTT busca acercar los servicios del Estado directamente a las comunidades, permitiendo que los transportistas y conductores particulares cumplan con la ley de transporte terrestre sin las complicaciones logísticas que suelen presentarse en las sedes principales.

Se exhorta a la colectividad a acudir a los puntos estratégicos y aprovechar esta ventana de atención especial para mantener al día sus expedientes vehiculares, garantizando así una circulación segura y ajustada a la normativa vigente en todo el territorio nacional.

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