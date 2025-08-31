Compartir

En cumplimiento de sus atribuciones, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), tomó medidas tras recibir una denuncia a través de redes sociales sobre una unidad de transporte público que presuntamente cobraba una tarifa superior a la autorizada en la ruta Caracas–La Guaira.

Como parte del procedimiento, se citó en la sede del ente especializado en materia de transporte terrestre a los responsables de la unidad (conductor y colector) pertenecientes a las Organizaciones Unidas de Conductores Caracas–La Guaira, involucrados en el incidente, para iniciar el proceso correspondiente.

NO DEJES DE LEER AHORA: Campesinos carabobeños marcharon en defensa de la soberanía de Venezuela (+FOTOS)



Durante la comparecencia, se les notificó formalmente que no deben reincidir en esta infracción; de lo contrario, se aplicará un procedimiento administrativo que podría conllevar la suspensión de la licencia para conducir y de la Certificación de Prestación de Servicios.

De acuerdo con el artículo 108, numeral 2, de la Ley de Transporte Terrestre, se deben garantizar los derechos de los pasajeros, incluyendo el establecimiento de tarifas acordes al servicio prestado.

Por ello, el INTT exhorta a todos los conductores del transporte público a cumplir con lo establecido en la Gaceta Oficial N.º 43.013, publicada el 22 de noviembre de 2024, la cual fija las tarifas según la distancia y el tipo de ruta urbana o suburbana.

El INTT reafirma su compromiso con la atención ciudadana, el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos y deberes de todos los actores viales en el territorio nacional.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: