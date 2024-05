Al menos 31 personas han muerto, 70 han sido reportadas como desaparecidas y cerca de 17.000 han sido desplazadas por causa de las intensas lluvias e inundaciones en el estado de Río Grande do Sul, en la frontera con Uruguay y Argentina.

Las precipitaciones han afectado a casi la mitad de sus 497 ciudades de este estado, según informaron autoridades de Defensa Civil de ese estado, citadas por Reuters.

El Gobierno estatal declaró el estado de calamidad pública para hacer frente a la dramática situación.

En algunas ciudades, las aguas cubrieron prácticamente todo, desde viviendas, calles y avenidas, parques y extensas áreas de cultivos.

Cientos de personas han debido desplazarse o ser evacuadas a zonas más altas, mientras otras apenas han podido refugiarse en techos a la espera de equipos de salvamento.

Por su parte, el mandatario brasileño aseguró que pondrá a disposición todos los recursos del gobierno federal para atender la emergencia y reconoció que “millares” de familias han sido afectadas, perdiendo viviendas, enseres.

Lula da Silva garantizó que no faltarán recursos para atender salud, transporte, alimentación y necesidades básicas de la población que está aislada por causa de las lluvias.

O governo federal está dedicado, 24 horas por dia, para apoiar o povo do Rio Grande do Sul. Tudo que estiver ao alcance do nosso governo será feito para atender as necessidades das pessoas que estão sendo afetadas pelas chuvas.

