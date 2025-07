Compartir

Se pudo conocer sobre el fallecimiento del investigador paranormal Dan Rivera, cuando estaba de gira con la muñeca Annabelle. Como es conocido son muchas las historias que se tejen sobre esta muñeca.

De la cual destacan que está embrujada, cuando estaba en Gettysburg en la gira “Devils on the Run Tour” Rivera murió por causas desconocidas. La muerte inesperada de Rivera no ha sido explicada por forenses.

Rivera era conocido por tener algunos espacios en “Most Haunted Places” transmitido por el canal Travel Channel. El investigador murió luego de tener un exitoso evento con loa muñeca Annabelle donde vendió todas las entradas.

Pero la muerte sigue siendo uno de las incógnitas de lo ocurrido, ya que decían que estaba saludable y que no estaba enfermo. Rivera era un experto en eventos paranormales y leyendas que han ocurrido.

El fallecimiento de Rivera se suma a los eventos que han ocurrido con la misteriosa muñeca. Donde se han incendiado espacios como teatros, han ocurrido desastres naturales donde la han llevado.

Además de eso hay espacios donde no les gusta que se hable del tema de la misma al considerarse de “muy mala suerte”. La muñeca sigue teniendo una fama muy gris de lo que puedes causar.

Se habla que la misma guarda conexión con eventos del más allá y de nexos con oscuros personajes. La muerte de Rivera ha sorprendido a muchos de los que lo conocieron y dijeron que estaba saludable.

