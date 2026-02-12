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El Ministerio Público investiga la desaparición de 40 gatos en Caracas, la actriz Hilda Abrahamz denunció a una mujer de profesión odontóloga por este caso. La dama mediante procesos de adopción habría obtenido los felinos en distintos refugios en Caracas.

Comentó Abrahamz que la mujer se presentó como “amante de los animales”, luego que se les daba a los animales en adopción esta bloqueaba la comunicación con las personas. Los gatitos son de dos meses de edad.

Investigan desaparición de 40 gatos en Caracas

Es por ello que las personas que entregaron los gatos a la mujer esperan que esta explique donde están. La denuncia sobre la desaparición de los felinos se debe a las fotos mostrada por la mujer, en los cuales estos se veían descuidados.

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La Fiscalía 86 del Ministerio Público ubicada en Caracas se está encargando del caso. Las personas que dieron en adopción a los animales se encuentran preocupadas por el paradero de los gatos. Como esperan por el resultado de las investigaciones del caso.

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