El asesinato de un venezolano en Miami Dade será investigado, dijeron las autoridades del estado de la Florida. El hombre de 43 años quedó identificado como José Luis Sánchez y fue encontrado en su vehículo.

El vehículo de Sánchez estaba estacionado en una zona industrial en Miami, estaba amordazado además de presentar signos de violencia y asfixiado. Las autoridades encontraron el vehículo en el lugar.

Enseguida llegaron las patrullas y encontraron el cadáver de Sánchez, se presume que los que ocasionaron el hecho conocían al venezolano. Al lugar llegaron también familiares del fallecido para averiguar lo sucedido.

Emily Yánez, sobrina de Sánchez destacó a la cadena Univisión que su tío había sido golpeado y lo habían dejado sin vida en el lugar. “Estaba amordazado, golpeado y aparentemente ya estaba asfixiado”, dijo.

Asesinato de un venezolano en Miami Dade

Destacó la sobrina de Sánchez que la familia había sido amenazada de muerte. Ella destacó que dos hombres habían llegado a la residencia portando armas e hicieron la amenaza, hoiras después su tío apareció muerto.

“Me apuntaron con una pistola en la cabeza y me dijeron que dónde estaban las prendas de mi tío, que, si no colaboraba, la orden era matarme. Yo les dije que no sabía dónde estaba nada, que él siempre tenía sus cosas encima, y me dijeron ‘no las tiene encima, ¿dónde están?’”, dijo la sobrina de Sánchez.

“Me arrodillaron mientras revisaron el cuarto, revisaron todo, se llevaron todas mis cosas, también me despojaron de mis prendas. Se llevaron las de él, se llevaron su caja fuerte”, agregó la sobrina.

Piden justicia

Los familiares de Sánchez pidieron justicia luego del vil asesinato del hombre. La familia espera el resultado de las investigaciones para dar con los autores de este hecho; el cual conmocionó a la comunidad venezolano en Miami.

