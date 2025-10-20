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El asesinato de una influencer en Medellín mantiene consternada a la población. La noche del viernes 17 de octubre de 2025, Estefanía Restrepo Valencia de 26 años había salido a conversar con su exnovio para tratar de salvar la relación.

“La Traviesa RP”, como era conocida en el mundo de las redes sociales fue llevada de emergencia a un centro de salud en Medellín. El exnovio dijo que la joven había sido herida con un arma blanca, por dos sujetos, el también presentó una herida en el cuerpo.

Los médicos hicieron lo debido para tratar de salvarle la vida a la conocida influencer neogranadina pero esta falleció en el lugar. Estefanía y su exnovio se habían separado por una infidelidad de este.

Investigan el asesinato de una influencer en Medellín

La muchacha se había negado a hablar con el, pero supuestamente la hirieron en el intento de un atracó. Las autoridades revisaron el carro donde iban ambos y encontraron restos de sangre en los asientos.

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Como en otras partes del vehículo, es por ello que comenzaron las averiguaciones pertinentes del hecho. Entre las investigaciones están la revisión de los celulares de la influencer y su exnovio.

La joven conocida como “La Traviesa RP” era una de las influencers más conocidas de Medellín. Subía videos de humor y era muy querida en las redes sociales, los seguidores esperan por el resultado de las investigaciones.

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