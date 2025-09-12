Compartir

La policía de San José de Costa Rica, investiga la muerte de la modelo de contenido para adultos, Natalia Rae. Natalia fue encontrada sin vida por su compañera de cuarto en un hotel en la capital tica esta semana, cuando estaba de vacaciones.

El cuerpo sin vida no presentaba lesiones como tampoco signos de violencia, por lo que la policía investigará donde había estado la modelo la noche anterior. Rae de amplia fama en los contenidos para adultos fue repatriada por su familia a Estados Unidos.

Tenía 33 años y era una de las personas más seguidas en redes sociales, como por los amantes del entretenimiento para adultos. La catalogaban como una persona llena de vida y de mucha belleza.

Natalia de un rostro fresco y de hermosa mirada turquesa aparentaba menor edad de la que tenía. Se encontraba en un hotel en la localidad de Sabana Sur en Costa Rica, donde fue encontrada sin vida.

Natalia Rae y su extraña muerte

Pasada las dos de la tarde y debido a que no sabían de ella, la compañera de cuarto abrió la puerta y fue encontrada sin vida. Enseguida se reportó el hecho al número de emergencia 911 y las autoridades llegaron al lugar.

Los paramédicos confirmaron que el cuerpo había sido encontrado sin vida. Se esperan por los resultados de la autopsia, los cuales revelarán el motivo de la muerte de la actriz del cine para adultos.

NO DEJES DE LEER AHORA: ¡Polémica!, Lo que se sabe del video de la venezolana Isabella Ladera y Beéle

Las personas en redes sociales lamentaron el hecho y esperan que se informe el resultado de la autopsia. Por su parte, se dará cristiana sepultura a la actriz en Estados Unidos en los próximos días.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas