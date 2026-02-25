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La muerte de un niño en Mariara por presunto maltrato estaría siendo investigada por las autoridades. El pequeño Axel fue llevado a la emergencia del Hospital de Mariara en el municipio Diego Ibarra en el eje oriental del estado Carabobo.

Su madre, una menor de edad dijo que el niño estaba jugando con otros y había sido golpeado. Esta se presentó con el infante en la emergencia del hospital Simón Bolívar. Los galenos debido a las lesiones que presentaba dieron la información a las autoridades.

El niño presentó politraumatismos generalizados, además de una fractura en la clavícula, fractura en el cráneo y hematomas. El padrastro quien también es menor de edad lo golpeó luego que el niño tuviera diarrea.

Investigan muerte de un niño en Mariara

Axel al parecer había comido mangos y eso lo afectó en su estómago, produciéndole una diarrea. El niño presentaba también lesiones de vieja data, el sujeto presuntamente al ver la gravedad del niño huyó de la casa, ubicada en una comunidad de Mariara.

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En horas de la tarde el niño fue llevado en una ambulancia de 0800 Bigote desde el Hospital de Mariara hasta el Hospital Central de Valencia (CHET). Pero este murió en horas de la noche de ayer martes.

Hoy miércoles había circulado una información sobre la muerte del sujeto la cual es falsa. De manera extraoficial se pudo conocer que este fue capturado y sería presentado en los Tribunales.

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