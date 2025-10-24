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La muerte de un niño en Nirgua está siendo investigada por funcionarios del CICPC del estado Yaracuy. El menor de un año y siete meses fue encontrado muerto dentro de un pozo séptico, la mañana de ayer jueves 23 de octubre de 2025.

Los padres del menor dijeron a los funcionarios de la policía científica que desconocen como el infante llegó hasta el lugar. El niño quedó identificado como Josué David Hernández González de un año y siete meses de nacido.

Las autoridades encontraron el cadáver del menor en el pozo que estaba tapado. Es por ello que una comisión del CICPC y una de los bomberos llegaron hasta el lugar para efectuar el levantamiento del cuerpo sin vida.

Investigan muerte de un niño en Nirgua

Funcionarios del CICPC se encargaron del traslado del cadáver del pequeño a la morgue como del proceso de interrogatorio y de las investigaciones. Para poder determinar las causas que llevaron al menor hasta el lugar.

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La muerte del pequeño consternó a la zona de Nirgua como a los valles altos del estado Carabobo.

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