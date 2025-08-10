Compartir

Investigarán un spa en Caracas por la presunta grabación de damas, así lo dio a conocer el Fiscal General de la República, Tarek William Saab. Fue designada la Fiscalia 82 Nacional en materia para la Defensa de la Mujer.

Para investigar y sancionar los hechos denunciados por la ciudadana Karolayn Sánchez a través de un video en redes sociales. Indicando que en un SPA ubicado en un reconocido Centro Comercial de la ciudad de Caracas, existe dispositivos de seguridad.

Investigarán un spa en Caracas por presunta grabación a clientes

Que graban a clientes que acuden a dicho local a realizarse servicios íntimos como depilación corporal. Exponiendo la integridad física y moral de las mujeres que acuden diariamente a realizarse dicho servicio.

