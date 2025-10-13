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Las festividades en honor a la Virgen del Socorro 2025 ya tienen fecha. La primera combatiente del estado Carabobo, Nancy de Lacava, invitó a los carabobeños a participar el próximo 26 de octubre; en el inicio de las festividades patrona de Valencia, con la misa rociera a las 10 de la mañana en la catedral de Valencia.

La primera combatiente, acompañada de la alcaldesa de la municipalidad, Dina Castillo, visitó la sede la Cofradía del Espíritu Santo y Nuestra Señora del Socorro. Ubicada en la calle Martin Tovar del Centro histórico de la ciudad de Valencia.

Donde sostuvo un encuentro institucional con Marina Giménez de Bencomo y Leopoldo Fadul, presidenta y vicepresidente de esta organización católica con 409 años de existencia. Indicó un boletín de prensa.

En tal sentido, Nancy de Lacava invitó a la feligresía a participar en estas actividades para venerar a la madre de Dios. «Desde aquí queremos invitar a todos los carabobeños y a todos los que realmente adoran y aman a Nuestra Señora del Socorro, a todas las actividades que van a comenzar el 26 de este mes, en lo que será una hermosa muestra de amor hacia la patrona de Valencia», indicó.

Invitan a las festividades en honor a la Virgen del Socorro 2025 en esta fecha

Por su parte, Marina Giménez de Bencomo, presidenta de Cofradía Espíritu Santo y Nuestra Señora del Socorro. Refirió que la programación comienza con la misa rociera en la catedral de Valencia a las 10 de la mañana.

Que como pregón de la festividad contará con la participación musical de la agrupación «Los Amigos de Siempre», de Ana María Correa. Posteriormente, en las será la presentación de la Bailaoras del Estudio Flamenco Marilse Vargas y de la Academia Las Lizarragas en la Plaza Bolívar.

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Asimismo, informó que próximamente darán a conocer la programación completa de las festividades en honor a Nuestra Señora del Socorro, la cual es una conmemoración que cada año el 13 de noviembre, convoca a los devotos de esta advocación de la madre de Dios.

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