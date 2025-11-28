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Un sujeto involucrado en el caso de los Hermanos Faddoul fue capturado en Cagua, estado Aragua. El Grupo de Acciones Especiales además del Comando Nacional de Anti-extorsión y secuestro lograron dar con el hombre.

Este quedó identificado como Gabriel Alexander García Peñaloza de 43 años de edad, el cual estaba solicitado por las autoridades desde hace 19 años. Recordemos que este caso ocurrió el 23 de febrero de 2006.

Cuando fueron secuestrados los hermanos John Bryan, Kevin y Jason Faddoul junto al chófer Miguel Rivas cuando iban rumbo al colegio en Caracas. Los delincuentes ejecutaron el secuestro en una alcabala falsa utilizando uniformes policiales.

Involucrado en el caso de los Hermanos Faddoul capturado

Las investigaciones de campo sumado a un exhaustivo trabajo de inteligencia llevaron a las comisiones de seguridad a dar con el paradero del sujeto; el cual estaba desde hace dos décadas fugado de la justicia.

García Peñaloza es señalado como uno de los autores materiales del crimen. Los captores solicitaban a la familia faddoul una cantidad de 4.5 millones de dólares para liberar a los jóvenes.

Fue el 4 de abril de 2006 cuando los hermanos y el conductor del vehículo fueron encontrados sin vida. García Peñaloza es conocido con el alias de Chande Bemba y tenía tres solicitudes, por robos de vehículos y la del secuestro.

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