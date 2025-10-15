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¿Irregularidades en el servicio?, Cantv habilita este correo para denuncias

By Redacción Carabobo
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Cantv habilita este correo para cualquier eventualidad

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Cantv habilita un correo con el fin de canalizar las denuncias, como algunas irregularidades en el servicio. Esto con el fin de tener un mayor acercamiento con los clientes y que estos puedan hacer llegar cualquier eventualidad.

Como también prácticas indebidas, de igual modo, cobros indebidos, venta irregular de equipos o cualquier acto de corrupción en los procesos de servicio. Todo esto puedes hacerlo llegar vía correo.

De esa manera, la empresa busca mejorar el servicio como fortalecer la comunicación con los usuarios a nivel nacional. Explicó la estatal telefónica que toda comunicación suministrada será absolutamente confidencial.

Cantv habilita este correo

El correo de contacto es:  cantv_denuncias@cantv.com.ve

Este es uno de los canales de comunicación que se suma a los que existentes entre la Cantv y sus clientes.

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