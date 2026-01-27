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Tras un paréntesis de tres años alejada de los escenarios boricuas, la icónica artista Isabel Pantoja ha confirmado su regreso triunfal a Puerto Rico.

La cita tendrá lugar el próximo 3 de mayo, una fecha elegida estratégicamente para celebrar un hito doble: sus 50 años de impecable trayectoria artística y el inicio de las festividades por el Mes de las Madres.

Isabel Pantoja celebra 50 años de leyenda

El escenario elegido para este reencuentro es el Coca-Cola Music Hall, en San Juan, un recinto que se vestirá de gala para recibir a la «Reina de la Copla». Sin embargo, esta no será una presentación convencional. Según informó la producción del evento este lunes 26 de enero, Pantoja estará acompañada por la prestigiosa Orquesta Filarmónica de Puerto Rico Arturo Somohano.

Esta colaboración promete elevar las interpretaciones de la cantante a una dimensión sublime. Los arreglos sinfónicos de la Filarmónica, sumados a la potencia vocal y la fuerza interpretativa que caracteriza a la sevillana, crearán una atmósfera de excelencia musical difícil de igualar. Será una fusión de arte e historia, donde canciones que han marcado a generaciones cobrarán una nueva vida bajo la batuta orquestal.

El tributo a un legado vivo

«Este esperado reencuentro con Puerto Rico se convierte además en el mejor regalo para las madres; una velada irrepetible para celebrar el amor, la vida y la música», destacó el comunicado de prensa oficial. La figura de Isabel Pantoja no solo representa a España, sino que se ha consolidado como una leyenda viva que ha trascendido fronteras, conquistando los recintos más importantes del mundo a lo largo de cinco décadas.

Para la audiencia puertorriqueña, Pantoja es más que una intérprete; es una figura que ha acompañado historias personales, romances y duelos a través de su música. La producción define este concierto no solo como un espectáculo, sino como un «acontecimiento histórico» que rinde homenaje a un legado que sigue más vigente que nunca.

Detalles del encuentro

Se espera que el repertorio incluya sus más grandes éxitos, cargados de esa emoción y «garra» que solo Pantoja sabe imprimir en el escenario. Las entradas estarán disponibles próximamente, y dada la magnitud del evento y el tiempo transcurrido desde su última visita, se anticipa un éxito rotundo en taquilla para lo que ya se perfila como el evento cultural más relevante del primer semestre de 2026 en la isla.

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