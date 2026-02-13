Compartir

Tras semanas de intensos rumores en las redes sociales, la modelo venezolana Isabella Ladera confirmó este viernes su embarazo. A través de una tierna publicación en su cuenta de Instagram, la influencer compartió la noticia de su segundo embarazo, el primero junto a su actual pareja, el modelo peruano Hugo García.

Isabella Ladera confirma embarazo

Con una fotografía capturada en la playa, donde se les ve abrazados y mostrando las imágenes de la ecografía, la pareja puso fin a las especulaciones. “Mitad tuya, mitad mía. Nuestro”, fue el breve pero emotivo mensaje que acompañó el anuncio, el cual rápidamente superó miles de interacciones y felicitaciones de seguidores y figuras del entretenimiento.

Este bebé será el segundo hijo para Isabella, quien ya es madre de la pequeña Mia, nacida en 2020. Por su parte, para el ex integrante de «Esto es Guerra», este anuncio representa el cumplimiento de un anhelo personal, pues en reiteradas ocasiones había manifestado su sueño de formar una familia y convertirse en padre.

Un amor que se consolida

La noticia llega en el mejor momento para la pareja, que ha sabido manejar la exposición mediática manteniendo una relación sólida y cercana con su audiencia. Con esta confirmación, Ladera y García inician una nueva etapa que, según sus propias palabras, es el resultado de un plan de vida compartido que hoy se hace realidad.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Florinda Meza lanzó su documental pero se ganó las críticas