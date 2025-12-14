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Las islas en el Lago de Valencia siempre son temas de conversación de este espacio lacustre dividido entre los estados Carabobo en Aragua. El lago cuenta con varias islas, la más grande es la Isla del Burro, la más pequeña la de la Culebra.

La isla más grande del Lago de Valencia es la Isla del Burro, también conocida como Isla Tacarigua, con aproximadamente 247 hectáreas. Siendo la mayor de las 22 islas ubicadas en este lago venezolano.

Nombre: Isla del Burro (o Isla Tacarigua).

Tamaño: 247 hectáreas.

Ubicación: Forma parte del municipio Guacara, en el estado Carabobo, Venezuela. Importancia: Es la más grande de las islas del Lago de Valencia y es un lugar con una rica historia y tradición.

Islas en el Lago de Valencia, la más pequeña

La isla más pequeña del Lago de Valencia es la Isla Culebra (o Isla La Culebra), un pequeño asentamiento habitado conocido por su historia como cementerio indígena. Como de su actual vida de pesca, aunque se le considera la isla menos poblada y más remota del lago.

Características: A pesar de su pequeño tamaño, alberga una comunidad que vive de la pesca y la cría de animales, conectada por un terraplén.

Historia: Antes fue un destino turístico y cementerio indígena. Contraste: A diferencia de la Isla del Burro (o Tacarigua), que es la más grande, Culebra es conocida por su aislamiento y su batalla contra la expansión del lago.

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