El salsero Ismael Miranda nunca pasará de moda, a finales de los setenta el género latino estaba vivo y el maestro Willie Colón se encargó de dar vida a esas ideas. Y Miranda grabó algunos temas de Colón.

No me digas que es muy tarde es uno de esos temas que no deja a nadie sentado en una salsoteca. Todo lo contrario, todo el mundo vibra con este tema el cual es uno de los que sonó muchísimo en todo el continente.

‘No Me Digan Que Es Muy Tarde’ es de esas canciones de la salsa que uno termina autodedicándose por lo menos una vez en la vida. Fue escrita por José Nogueras en 1978, luego grabada por Ismael Miranda en sociedad con Willie Colón para la producción ‘Doble Energia’ (1980). pic.twitter.com/NbfPUa4YLK — Juana Peña (@Chris_Montz) December 23, 2023

Y aun suena en las noches inolvidables de las salsotecas de nuestros países. En este vídeo se ve a Miranda bailando sobre el escenario lleno de alegría. Con el ¡fuego! ¡fuego! Se encendía las fiestas en aquellos años.

Noches de magia, de compartir y sobre todo de disfrutar este maravilloso y pegajoso ritmo salsero. El Cual está vivo en nuestros países que siguen bailando a los grandes como Miranda, Lavoe, Rivera y a la gran reina… Celia Cruz… ¡Azúcar!

De hecho, más de una vez vimos a Miranda en Venezuela, en La Guaira, Caracas, y hasta en unos carnavales de Los Guayos donde puso a todos a bailar. Miranda es uno de los sobrevivientes de las Estrellas de Fania.

El salsero Ismael Miranda y las descargas salseras

Otro de los temas de descargas salseras de Miranda es Señor Sereno, recién se le vio cantando ese tema. A pesar de estar recuperado de un ACV sigue teniendo esa misma voz que retumba en el género latino.

Ismael Miranda cantando "Señor Sereno".

¡El poder de la música! Enero – 2024 P.S: en el coro y cencerro Gilberto Santa Rosa y Jerry Rivas ( que no aparece en la toma de este video cortesía) #CápsulasFAS pic.twitter.com/PCYaaDkb4I — DSM (@danielsmore) January 18, 2024

