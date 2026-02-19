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Izquierdista José María Balcázar es el octavo presidente de Perú en diez años

By Danny Valdiviezo
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Izquierdista José María Balcázar
Foto: AFP/TRT Español.

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Danny Valdiviezo
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El izquierdista José María Balcázar es el octavo presidente de Perú en diez años. La noche del miércoles 18 de febrero, el Congreso de ese país nombró al exmiembro de la Corte Suprema de Justicia como mandatario.

Balcázar tendrá la tarea de ser la primera autoridad por cinco meses, ya que las elecciones serán en abril de este año. Luego de la salida de José Jerí quien estuvo por un espacio de cuatro meses.

Izquierdista José María Balcázar es el octavo presidente de Perú en diez años

El presidente interino pertenece a la bancada de Perú Libre, tolda que ganó las elecciones con Pedro Castillo en 2021. Jerí salió del cargo luego de escándalos políticos como de investigaciones penales.

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Desde el martes había reuniones en el Congreso y destituyeron a Jerí anoche Balcázar fue nombrado presidente. María del Carmen Alva era la favorita para asumir el cargo, pero tras varias horas de sesiones, se nombró a Balcázar.

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SourceTRT Español
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