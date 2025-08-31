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Jackson Chourio se aseguró de que la bola quedara fuera de alcance en la novena entrada. En su primer juego tras una ausencia de un mes debido a una distensión en el tendón de la corva derecho, el venezolano cerró con broche de oro al conectar un jonrón que dio la ventaja para ayudar a los Cerveceros a una victoria de 4-1 sobre los Azulejos el sábado en el Rogers Centre.

Después de que le robaran un jonrón en el primer lanzamiento que vio, el venezolano lo hizo valer en el segundo intento. Su cuadrangular solitario ante el cerrador de los Azulejos, Jeff Hoffman, en la novena entrada dio inicio a una secuencia de tres carreras para los Cerveceros, que incluyó un vuelacercas de Christian Yelich en el siguiente turno al bate.

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Fue un largo camino de regreso a la salud para Jackson Chourio, quien fue reincorporado de la lista de lesionados de 10 días antes del partido del sábado. El joven de 21 años había estado fuera desde el 29 de julio debido a una distensión en el tendón de la corva derecha, la primera lesión prolongada de su corta carrera. Para hacerle espacio a Chourio en el roster activo, los Cerveceros enviaron a Brandon Lockridge a Triple-A Nashville.

Ese doloroso mes dejó lecciones valiosas. Ahora el Chourio se prepara para ayudar a los Cerveceros en un tramo final crucial antes de octubre. “Soy alguien que disfruta jugar al béisbol”, dijo Chourio. “Disfruto este juego. Y estar fuera, creo que me afectó un poco. Fue difícil apoyar al equipo mientras no estaba jugando los partidos.”

El criollo Chourio tenía una línea ofensiva de .386/.438/.591 en 11 juegos después del receso del Juego de Estrellas, una racha exitosa que elevó su promedio de bateo a .276 y su OPS a .785 en lo que va del año. En apenas su segunda temporada en las Grandes Ligas, Jackson Chourio aún tiene mucho desarrollo por delante. Enfrentar la incertidumbre y la frustración de un período en la lista de lesionados es, sin duda, una parte importante de ese proceso.

Ahora, los Cerveceros buscarán ganar la serie contra uno de los mejores equipos de la Liga Americana con su estrella en ascenso de vuelta en el equipo. Jackson Chourio no fue el único que estaba de buen ánimo tras la noticia.

“Jackson simplemente te hace sonreír”, dijo el manager Pat Murphy. “Es un gran talento y un muchacho excelente, pero aún tiene mucho camino por recorrer. Hemos tenido una gran producción de Perk y Lockridge. Esa combinación nos ha ayudado mucho en este último mes. Pero sí, siempre que puedes recuperar a Jack Jack, es algo genial”.

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