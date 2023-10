La actriz y empresaria estadounidense Jada Pinkett Smith, fue polémica tras hablar de su nuevo libro “Worthy” en el cual toca de varios aspectos de su vida personal, haciendo énfasis en sus relaciones amorosas.

El lanzamiento de “Worthy” y las revelaciones posteriores han provocado una conversación más amplia sobre las relaciones, la infidelidad y el crecimiento personal.

“Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida, se establece una especie de ceguera emocional, y puedes perder con demasiada facilidad tu sensibilidad a sus matices ocultos y bellezas sutiles”, expresó Will dando una respuesta al libro de su ex pareja.