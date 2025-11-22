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El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, fue aprehendido este sábado 22 de noviembre de forma preventiva por la Policía Federal de Brasil, informó uno de sus abogados. «Fue preso pero no sé el motivo», afirmó el abogado Celso Vilardi.

Según el grupo Globo, la Corte Suprema brasileña decretó la prisión preventiva del exmandatario para «garantizar el orden público». quien se encontraba desde agosto en prisión domiciliaria,

La Corte específico que ordenó la detención ante el riesgo de «fuga», puesto que intentó romper la tobillera electrónica que fiscalizaba sus movimientos para fugarse durante una manifestación convocada frente a su casa por uno de sus hijos, en una de las marchas y concentraciones convocadas en su apoyo que tienen lugar en esa nación desde octubre.

Jair Bolsonaro es detenido por la policía brasileña

La defensa del líder ultraderechista de 70 años solicitó a la Corte Suprema que pueda cumplir su sentencia a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado en su vivienda por razones de salud. Una condena que ya había intentado apelar. Un grupo de agentes acudió a la residencia de Bolsonaro, en Brasilia, y lo arrestó, llevándolo inmediatamente a dependencias policiales.

La Policía Federal de Brasil informó además, en una nota muy breve que «cumplió este sábado, en Brasilia, una orden de prisión preventiva conforme una decisión de la Corte Suprema», aunque no especificó contra quién. Un representante de la policía federal confirmó que Bolsonaro estaba siendo sometido a exámenes de ingreso en Brasilia el sábado por la mañana.

Según medios locales, la prisión preventiva de este sábado no se trata del inicio de la ejecución de la pena, lo que se esperaba para las próximas semanas, tras el rechazo por parte del Supremo de los primeros recursos de apelación contra la sentencia.

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