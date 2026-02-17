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El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público ha imputado y dado la privativa de libertad contra Armando Ricci, por su responsabilidad en el asesinato de la periodista Kalinina Ortega.

Imputado por el Asesinato de Kalinina Ortega

Según la información suministrada por la fiscalía, el sujeto fue imputado por el delito de homicidio calificado por motivo fútil. Las investigaciones determinaron que Ricci es el responsable de la muerte de la comunicadora, un hecho que ocurrió en el año 2016.

El victimario, quien realizaba labores de jardinería en la vivienda de Ortega, se aprovechó de la confianza y la vulnerabilidad de la mujer para cometer el crimen. Tras quitarle la vida, procedió a sepultar el cuerpo en el jardín de la propia casa de la víctima, intentando ocultar el rastro del suceso durante años.

Cierre de la investigación

Con la captura y privativa de Ricci, las autoridades logran esclarecer un caso que se mantuvo bajo investigación por casi una década. El detenido quedará a disposición de los tribunales competentes mientras avanza el proceso judicial para determinar la sentencia final por este atroz crimen que conmocionó al gremio periodístico en su momento.

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