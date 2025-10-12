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Los Tigres de Aragua recibieron este sábado la incorporación del receptor Javier D’Orazio a sus entrenamientos con el objetivo de convertirse en el careta titular del conjunto bengalí.

La información la dio a conocer el equipo maracayero a través de su cuenta oficial en la red social Instagram, donde le dieron la bienvenida al joven prospecto.

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D’ Orazio, de 23 años, tendrá su tercera experiencia en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y espera poder ganarse la confianza del mánager Oswaldo Guillén para tener un mayor protagonismo.

En esta temporada formó parte de la Clase A Avanzada y Doble A de los Cascabeles de Arizona, equipos en los que disputó 62 duelos y dejó un promedio de .241 con 52 imparables.

Javier D’Orazio en los Tigres de Aragua

Ademá Javier D’Orazio, sumó dos cuadrangulares, 21 carreras impulsadas y 20 anotadas, para demostrar que tiene una buena capacidad para generar carreras con los Tigres de Aragua.

Ya con los Tigres en la campaña 2024 dejó un average de .295 con 13 imparables, un jonrón, ocho carreras impulsadas y ocho anotadas en 44 turnos al bate.

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