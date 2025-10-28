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Fue neutralizada una aeronave que provenía del Caribe, informó el Comandante Estratégico Operacional, Domingo Hernández Lárez. Indicó que la avioneta no cumplía con el Plan de Vuelo propuesto.

Ya que la misma al despegar de su lugar de origen apagó el transponder y suprimió las comunicaciones. Tomando rumbo franco hacia el sur de Venezuela e ingresando de manera ilícita y furtiva al espacio aéreo venezolano.

Comentó que al ingresar sin la debida autorización al espacio aéreo nacional, la misma fue detectada por los radares y declarada de inmediato por el sistema de exploración aeroespacial como blanco de interés.

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Es por ello que se procedió a la interceptación de la misma fue declarada como vector hostil. La misma estaba identificada con las siglas XBRED, una avioneta Cessna 310. Esta aterrizó en una pista no autorizada en el municipio Rómulo Gallegos en Apure.

Neutralizada una aeronave que provenía del Caribe

Procediéndose a la respectiva interceptacion en tierra y a efectuar su inmovilización e inutilización correspondiente por parte de aeronaves militares de la FANB; en el Ejercicio Pleno de la Soberanía Nacional de acuerdo la Ley de Seguridad y Defensa.

“¡Venezuela es tierra de Paz! ¡No permitiremos la violación de nuestra soberanía nacional, no somos plataforma del narcotráfico transnacional, no producimos, no procesamos, ni consumimos sustancias estupefacientes o psicotrópicas! Con esta aeronave se suman 412 aeronaves inutilizadas y 21 aeronaves durante el año 2025”, dijo Hernández Lárez.

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