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En un encuentro de alto nivel estratégico, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, General Francis L Donovan, arribó a Caracas este miércoles 18 de febrero. Con la finalidad de sostener reuniones con las principales autoridades del Ejecutivo venezolano.

La visita busca restablecer mecanismos de cooperación en materia de seguridad regional tras años de distanciamiento diplomático.

Donovan fue recibido en el Palacio de Miraflores por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, junto al Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y el Ministro de Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

Ejes de la cooperación bilateral

Según informaron fuentes oficiales y la embajada estadounidense, la reunión permitió el diseño de una hoja de ruta centrada en tres desafíos críticos para la región:

Lucha contra el narcotráfico: Coordinación de operaciones para frenar el tráfico de sustancias ilícitas en el Caribe y zonas fronterizas.

Combate al terrorismo: Intercambio de inteligencia y estrategias para neutralizar amenazas a la estabilidad hemisférica.

Gestión migratoria: Abordaje conjunto de los flujos migratorios bajo una perspectiva de seguridad y orden regional.

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Jefe Comando del Sur en Caracas

La jefa de misión de EE. UU. para Venezuela, Laura F. Dogu, destacó que la presencia del General Donovan tiene como propósito evaluar las operaciones de seguridad actuales y avanzar en una alineación estratégica entre Washington y Caracas. El encuentro ratifica el uso de la vía diplomática como el mecanismo principal para resolver divergencias y abordar temas de interés mutuo.

Esta visita se interpreta como un avance significativo en la normalización de las relaciones de seguridad. Además permite que ambos países trabajen en objetivos comunes que beneficien la paz y la estabilidad del continente americano.

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