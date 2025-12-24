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El Jefe del Estado Mayor del Ejército de Libia, murió en un accidente aéreo, el General Mohamed Ali Ahmed Al Haddad falleció luego que se estrellara el avión en donde viajaba. El avión había despegado del aeropuerto de Esenboga, cerca de Ankara.

Ali Yerlikaya, ministro del interior turco dijo que habían perdido el contacto con el avión comercial un Falcon 50, este iba rumbo a Tripoli. «A bordo del avión hay cinco pasajeros, incluido el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas libias, el general Mohammed Ali Ahmed AL-Haddad», escribió en una publicación de X.

Jefe del Estado Mayor del Ejército de Libia murió en accidente aéreo

Indicó el ministro que el avión había emitido una solicitud de aterrizaje de emergencia desde la aeronave cerca de Haymana. Luego de esto se perdió el contacto con la misma. El accidente llevó a las autoridades turcas a cerrar el espacio aéreo sobre Ankara.

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De igual modo, se iniciaron las operaciones de búsqueda y rescate. El jefe del Estado Mayor de Libia se encontraba en Turquía para mantener conversaciones oficiales, la última reunión la sostuvo con el ministro de Defensa Nacional turco, Yaşar Güler, en el Cuartel General del Estado Mayor.

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