La historia del béisbol escribió un nuevo y trascendental capítulo este viernes, cuando Jen Pawol se convirtió en la primera mujer en arbitrar un partido de las Grandes Ligas (MLB).

Su debut marca un hito de inclusión en un deporte que ha tardado décadas en romper las barreras de género en el campo de juego.

Jen Pawol MLB

El momento histórico tuvo lugar en el Citizens Bank Park de Filadelfia, donde Pawol formó parte del equipo arbitral en el partido entre los Filis de Filadelfia y los Rojos de Cincinnati. Su presencia en la segunda base fue recibida con una ovación del público, que reconoció la importancia del acontecimiento.

Pawol, quien tiene 48 años y es oriunda de Nueva Jersey, disfrutó de una primera entrada tranquila. El derecho Hurston Waldrep, de los Bravos, ponchó a los dos primeros bateadores de Miami antes de que Agustín Ramírez conectara una línea al tercera base Nacho Álvarez.