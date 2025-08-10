domingo, agosto 10, 2025
spot_img
DeportesPortada

¡Histórico! Jen Pawol se convirtió en la primera mujer en arbitrar un juego de la MLB

By Redacción Carabobo
0
21
Jen Pawol MLB

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

La historia del béisbol escribió un nuevo y trascendental capítulo este viernes, cuando Jen Pawol se convirtió en la primera mujer en arbitrar un partido de las Grandes Ligas (MLB).

Su debut marca un hito de inclusión en un deporte que ha tardado décadas en romper las barreras de género en el campo de juego.

Jen Pawol MLB

El momento histórico tuvo lugar en el Citizens Bank Park de Filadelfia, donde Pawol formó parte del equipo arbitral en el partido entre los Filis de Filadelfia y los Rojos de Cincinnati. Su presencia en la segunda base fue recibida con una ovación del público, que reconoció la importancia del acontecimiento.

Pawol, quien tiene 48 años y es oriunda de Nueva Jersey, disfrutó de una primera entrada tranquila. El derecho Hurston Waldrep, de los Bravos, ponchó a los dos primeros bateadores de Miami antes de que Agustín Ramírez conectara una línea al tercera base Nacho Álvarez.

En la parte baja de esa entrada, el derecho Ryan Gusto retiró en orden a los Bravos sin requerir decisiones en la inicial, donde Pawol estaba asignada.

Como parte de su función, Pawol revisó las manos del lanzador Waldrep en busca de sustancias ilegales luego del primer inning, momento en el que también recibió un gesto de cortesía del receptor Sean Murphy.

La jornada histórica incluyó saludos de respeto por parte del manager de los Marlins, Clayton McCullough, y del coach de banca de los Bravos, Walt Weiss, durante el intercambio de alineaciones, según lo reseñado por Diario Libre.

Un Símbolo de Avance para el Deporte

Este hito pone de manifiesto el compromiso de la MLB por promover la diversidad e inclusión en todas las facetas del juego. Aunque figuras femeninas han ocupado roles de liderazgo en oficinas y han participado en otros aspectos de la liga, la presencia de una mujer en el campo de arbitraje abre la puerta a futuras generaciones.

El hito de Jen Pawol es un recordatorio de que la pasión, la dedicación y el talento son las únicas credenciales que importan en el camino hacia la excelencia. Su nombre ya está grabado en la historia del béisbol, un deporte que, a partir de hoy, es un poco más equitativo.

Noticias 24 Carabobo

Lee más información en nuestro portal y consulta nuestros planes publicitarios

¡Qué ricura! Canoas de plátano con tocineta y queso gratinado

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceCaraota Digital
ViaNoticias 24 Carabobo
Artículo anterior
Tomates rellenos de atún súper fácil y saludable
Artículo siguiente
Consejos para aliviar dolor crónico en las piernas y pies
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes

© Copyright - Todos los Derechos Reservados - Desarrollado por: Artech Digital