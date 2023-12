Compartir

Jennifer López revela que ella y su esposo Ben Affleck sufren de trastorno de estrés postraumático por el escrutinio de los medios. La pareja se conoció y se comprometió en 2002 antes de anunciar su separación en 2004.

En entrevista con Variety, JLO habló sobre su matrimonio.La actriz y cantante puertorriqueña se encuentra promocionando su nuevo álbum, “This is Me Now”, dos décadas después de que lanzara el original “This is Me” en 2002.

Ambos álbumes presentan a la diva del Bronx cantando sobre el amor y su amado Ben en diferentes etapas de su historia de amor.

Jen y Ben están a punto de celebrar su segunda Navidad como marido y mujer, pero todavía tienen recuerdos dolorosos de la presión de los medios y su incapacidad para mantener su relación romántica en privado.

“Ambos sufrimos un trastorno de estrés postraumático”, admite la ex esposa de Marc Anthony y madre de los gemelos Max y Amy.

“Debido a la excesiva atención de los medios en torno a nuestra boda, hemos decidido posponer la fecha de la boda”, dijo la pareja en un comunicado el 10 de septiembre de 2003.

Posteriormente las celebraciones fueron canceladas y su relación terminó en enero de 2004.

JLO afirmó que todavía les afectan los recuerdos de la separación y la presión de estar bajo la lupa, pero que han salido adelante gracias a la madurez de ambos hoy.

“Ahora somos adultos. Somos más inteligentes”

“También sabemos lo que es importante en la vida, lo que es realmente importante, y no tiene nada que ver con lo que piensan otras personas.

“Bennifer”, como las llaman sus fans, dominó su relación en 2021 y se casó en Las Vegas en julio de 2022, antes de celebrar con su familia en una fastuosa ceremonia en Georgia un mes después.

