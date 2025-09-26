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El lanzador zurdo Jesús Luzardo finalizó la ronda regular de las Grandes Ligas 2025 con cifras que consolidan su mejor desempeño en siete campañas dentro del circuito. Aunque continúa activo en la postemporada, el pelotero de ascendencia venezolana dejó marcas individuales que lo posicionan entre los referentes del pitcheo en la Liga Nacional.

Durante el calendario, Jesús Luzardo alcanzó su séptimo juego del año con al menos diez ponches, suma catorce en total a lo largo de su carrera. Esta actuación le permitió elevar su número de abanicados a 216, superó los 208 que registró en 2023. Según Baseball-Reference, esta cifra representa el mayor total para un zurdo venezolano desde 2007, cuando Johan Santana acumuló 235 eliminaciones por la vía del ponche.

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En su última salida, el serpentinero Jesús Luzardo trabajó siete episodios, permitió tres imparables sin otorgar boletos y recetó diez ponches, logrando así su apertura de calidad número 18 del año, una más que su récord anterior. Con este rendimiento, cerró la fase regular con balance de 15 victorias y siete derrotas, promedio de carreras limpias de 3.92 y un total de 183.2 innings lanzados en 32 aperturas.

Desde el 20 de agosto, Jesús Luzardo lideró la liga en ponches (58) y entradas lanzadas (44.2) durante sus últimas seis presentaciones, ubicándose además en el puesto 11 en efectividad con 3.02. Estos números reflejan su consistencia en el tramo final de la campaña y su capacidad para dominar a los bateadores rivales.

Además, su registro de ponches lo iguala con Cole Hamels en el décimo lugar histórico de los Filis de Filadelfia para lanzadores zurdos en una temporada. La progresión estadística de Jesús Luzardo confirma su evolución como abridor y lo proyecta como pieza clave en la rotación de cara a los compromisos de postemporada.

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