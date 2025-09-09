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En un movimiento clave durante la pretemporada de 2025, los Filis de Filadelfia adquirieron al lanzador venezolano Jesús Luzardo desde los Marlins, con la expectativa de que se convirtiera en una pieza fundamental para recapturar el cetro de la División Este de la Liga Nacional.

A lo largo de la temporada, Luzardo ha superado las expectativas, lo que demuestra su valor en cada apertura y afianzándose como un pilar en la rotación del equipo.

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​El impacto de Jesús Luzardo ha sido tan significativo que un reciente artículo de la MLB, firmado por el periodista Thomas Harrigan, lo incluye como la décima mejor adquisición invernal que ha impulsado a su equipo hacia la postemporada.

El informe destaca que, más allá de un par de salidas difíciles a principios de junio, el zurdo ha mantenido una efectividad de 3.00 en sus otras 27 aperturas. Este dato se alinea con su FIP (promedio de fildeo independiente) de 3.01, el quinto mejor de la Liga Nacional, y sus 190 ponches, la cuarta cifra más alta en el circuito.

​Luzardo brilla entre los mejores de la liga

​Las impresionantes estadísticas del criollo Jesús Luzardo lo colocan entre los lanzadores más destacados de la Liga Nacional. Actualmente, está empatado en el segundo lugar en victorias (13) y su promedio de carreras limpias (2.64) es el sexto mejor. En el tramo final de la temporada, su rendimiento ha sido aún más sobresaliente: es segundo en lauros (5) y primero en ponches (54) en la liga.

​La contribución de Jesús Luzardo se refleja en su WAR (Victorias sobre el Reemplazo) de 4.4, según FanGraphs, el segundo mejor de los Filis. Este indicador subraya que el lanzador ha aportado cuatro victorias adicionales a su equipo en comparación con un jugador promedio.

Su valor ha sido crucial, especialmente al compensar las ausencias de lanzadores estelares como Zack Wheeler y sus compatriotas Ranger Suárez y Aaron Nola al principio de la temporada.

​Un rendimiento que justifica el movimiento

​La adición de el lanzador zurdo Jesús Luzardo ha sido una de las decisiones más acertadas de la gerencia de los Filis, debido a que ha llenado un vacío importante en la rotación y ha proporcionado consistencia en momentos clave.

Su desempeño no solo ha sido vital para mantener al equipo en la contienda por el título divisional, sino que también lo ha posicionado como uno de los lanzadores zurdos más dominantes en el béisbol.

​En un año en el que los Filis han enfrentado desafíos en su rotación, la estabilidad y el talento de Jesús Luzardo han sido un salvavidas. Su capacidad para dominar a los bateadores y acumular victorias ha sido un factor decisivo en la lucha del equipo por un puesto en la postemporada, que demuestra que la apuesta de traerlo desde Miami ha rendido grandes frutos para la organización.

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