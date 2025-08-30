Compartir

Después de cinco juegos y seis turnos al bate, finalmente llegó el momento que Jhostynxon García había estado esperando: su primer imparable en las Grandes Ligas. El joven jardinero venezolano, considerado uno de los prospectos más prometedores de los Medias Rojas de Boston, conectó un sólido doblete al jardín izquierdo en la victoria 3-2 de los «patirrojos» sobre los Orioles de Baltimore, en el Oriole Park at Camden Yards.

NO DEJES DE LEER AHORA: Tiburones y Águilas pactaron un cambio de tres jugadores en la LVBP

Ubicado como noveno en el orden ofensivo y defendiendo el prado izquierdo, Jhostynxon García terminó la jornada de 3-1 con un ponche. Su batazo llegó en la parte alta del quinto episodio, cuando enfrentó al zurdo Cade Povich. El criollo no perdió tiempo: atacó el primer lanzamiento, una recta de cuatro costuras que se quedó baja en la zona central, y la devolvió a 87.7 mph para instalarse en la intermedia.

Aunque abrió el inning con ese extrabase, el resto de la ofensiva no logró capitalizar la oportunidad, dejando al criollo Jhostynxon García varado tras dos ponches y un elevado.

En sus otros dos turnos, el oriundo de Venezuela se ponchó en su primer chance tras ocho lanzamientos y cerró su actuación con una línea atrapada por el segunda base.

Desde su ascenso al equipo grande el pasado 22 de agosto, Jhostynxon García ha visto acción de forma intermitente, alternando partidos. Tras siete turnos oficiales, su línea ofensiva se ubica en .143 de promedio, .333 de OBP y .619 de OPS.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: