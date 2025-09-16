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Más de 30 mil personas disfrutaron este fin de semana de la “Expo Guacara Productiva 2025”, evento realizado en el municipio y que reunió a más de 50 marcas empresariales, así como a emprendedores locales que durante tres días dieron a conocer sus productos y servicios.

Durante el cierre de la exitosa jornada, el alcalde Johan Castañeda, realizó un recorrido por la exposición que se llevó a cabo en el estacionamiento del CC Hipergalerías (TRAKI), donde compartió con los visitantes y con los expositores y constató la receptividad del público y la calidad de los productos que se ofrecen en Guacara. Asimismo, destacó que la Expo fue exitosa tras superar las expectativas con la masiva asistencia de visitantes y el cierre de importantes negociaciones.

Expo Guacara San Agustín 2025

«De verdad que me siento muy contento de acompañarlos en este acto de cierre de la Expo 2025, la cual tuvo mucha participación. Quiero felicitar a cada una de las marcas que se sumaron, demostrando que, desde hace unos años para acá, Guacara se ha convertido en una referencia nacional en cuanto al crecimiento de nuevas industrias y marcas nacionales», expresó el mandatario.

Asimismo, envió un mensaje de apoyo a todos aquellos que confían e invierten en el municipio, a quienes definió como gente trabajadora y esforzada. “Los que apuestan y creen en Guacara, sepan que somos gente buena que diariamente hacemos un esfuerzo para salir adelante. Me siento orgulloso de ver emprendimientos familiares y personales; y es que al final hay algo que nos une y es que somos venezolanos que creen en su país y que estamos trabajando para salir adelante, desde la industria más grande hasta el emprendedor”.

Tres días de exposición

Es así como, desde el pasado viernes 12 hasta el domingo 14, centenares de visitantes se pasearon por los diferentes stands para conocer y recibir información de los servicios. Los expositores cerraron ventas, promocionaron sus productos y desarrollaron oportunidades de negocio; asimismo, estuvieron en la búsqueda de clientes potenciales y lograron acuerdos comerciales, además de los esperados sorteos y entrega de material POP para posicionar las marcas.

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La Expo Guacara Productiva organizada por la Dirección de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Guacara, y que contó con el respaldo del Gobierno Regional que encabeza Rafael Lacava y el presidente Nicolás Maduro, sirvió para impulsar la economía no sólo de Guacara sino del estado Carabobo, demostrando la fortaleza del sector productivo local.

En el mencionado espacio también se efectuaron actividades recreativas y dinámicas, como diversos concursos, para entretener a los presentes.

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