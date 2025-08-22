Compartir

En un acto que refleja el compromiso con el desarrollo económico local, el alcalde Johan Castañeda entregó 70 créditos a propietarios de bodegas, como parte del programa de apoyo a los pequeños establecimientos organizados a través del Plan “Bodegueros en Acción”, el cual es respaldado por el presidente Nicolás Maduro y por gobernador Rafael Lacava.

Según lo expresado por el mandatario local, el programa, está diseñado para impulsar el eje número uno del plan de las 7T, cuya meta es la prosperidad económica en Venezuela. “Me siento muy contento de dar a conocer este proyecto pionero, el cual cuenta con el apoyo de diversas empresas asentadas en el municipio y que tiene varias fases, no solamente esta, sino una fase de financiamiento con un fondo, que se está creando para que puedan tener créditos para las mejoras de cada una de sus bodegas, para que puedan mantener permanentemente la economía en sus respectivas casas y que puedan beneficiarse las comunidades de los 9 Circuitos Comunales de la localidad”.

En este orden, Castañeda mencionó que entre las empresas que se han sumado a esta iniciativa están: La Pampa, ABC Sabores (Sun-Refrescos), Purolomo (La Lucha), Avícola Guacara (Mil Pollos), quienes se encargarán de facilitar los mecanismos de atención junto a Alimentos Guacara (Alimgua), demostrando su compromiso con la responsabilidad social empresarial en la localidad.

Entre las novedades, el burgomaestre enfatizó que los bodegueros obtendrán su código para los futuros despachos de los productos, los cuales recibirán en sus hogares donde funcionan los establecimientos. Dichos créditos incluyeron diversos productos de la cesta básica, tales como: harina de maíz, harina de trigo, arroz, pasta, avena, aceite vegetal, granos, pollos, embutidos, mayonesa, mantequilla, bases para preparación de tortas y repostería, galletas y refrescos, los cuales son producidos en el municipio.

Por último, el joven alcalde destacó que, desde Guacara seguirán respaldando estas iniciativas productivas que generan bienestar, ya que “somos ejemplo de cómo se construye la economía desde las bases”.

