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En un esfuerzo por seguir avanzando hacia la consolidación de los servicios públicos en la ciudad, la gestión local encabezada por Johan Castañeda, a través del “Plan 0 Botes de Cloacas”, en trabajos conjuntos con Hidrocentro, adelanta la rehabilitación del sistema de recolección de aguas servidas en diversos sectores del municipio.

Dichos trabajos, supervisados por el alcalde Johan Castañeda, y que cuentan con el apoyo del presidente Nicolás Maduro y el gobernador Rafael Lacava, beneficiaron a las familias de: 1ero de Mayo, con la colocación de 18 metros lineales de 10”, así como la reconstrucción de 3 empotramientos y 3 tomas domiciliarias. El Placer, específicamente en las calles Briceño c/c Piar y en la calle Girardot, donde se reemplazaron los colectores fracturados y se reconstruyeron empotramientos; para esta obra se utilizaron 12 metros lineales de tubería de 8”, así como 2 metros lineales de tubería de 6”.

Avances del “Plan 0 Botes de Cloacas”

Asimismo, en Negro Primero, calle Marqués del Toro, se sustituyeron 13 metros lineales de tubería de 8” y 2 metros lineales de tubería de 6”, trabajo que también incluyó la reconstrucción de 1 ramal empotramiento. Mientras que, en la calle Arévalo González cruce con Mariño, se colocaron 2 metros lineales de tubería de 8” y 1 metro lineal diámetro 6”, para la reconstrucción de empotramiento.

De igual forma, en La Libertad 1, calle El Carmen (entre 2da y 3era), se sustituyeron 12 metros lineales de tubería de 8” y 2 metros lineales de tubería de 6”. Mientras que, en el sector El Cumbe, calle Arévalo González entre calles Páez y El Castaño se realizó el saneamiento de empotramientos y tanquilla y en Los Naranjillos calle Araguaney, se colocó ½ metro lineal de tubería de 6”, para la reconstrucción y empotramiento.

En el mismo orden, en los sectores de El Samán, sector 1 calle 3 y José Gregorio Guitián de Aragüita, calle Libertador, se llevaron a cabo labores de rehabilitación en el sistema de recolección de aguas servidas con la sustitución de colector fracturado.

Es de destacar que el “Plan 0 Botes de Cloacas”, es respaldado por el gobierno Nacional que encabeza Nicolás Maduro y en la entidad por el gobernador Rafael Lacava, trabajando por una Guacara más desarrollada.

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