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La actriz y creadora de contenido Johanna Fadul generó un intenso debate tras viajar a Israel invitada por la embajada del país y publicar una serie de declaraciones interpretadas como apoyo al gobierno israelí en el conflicto con Palestina.

Durante su visita, se desplazó al kibutz Reim, ubicado en la frontera con la Franja de Gaza, uno de los más afectados por ataques del grupo Hamás. Allí, en un video compartido en sus redes sociales, afirmó que los israelíes fueron víctimas de agresión: “Para los que dicen que Israel es un país que acabó con la gente, pues aquí está la realidad. A ellos los atacaron”, dijo.

Johanna Fadul Israel

La publicación de Fadul desató una lluvia de críticas en redes sociales. Usuarios le reclamaron falta de empatía hacia los civiles palestinos y le sugirieron que su viaje podría estar vinculado a campañas de imagen o propaganda a favor de Israel.

El viaje de Fadul formó parte de una visita organizada por la embajada de Israel a varias celebridades e influenciadores, quienes fueron invitados a conocer de cerca la situación en la frontera con Gaza.