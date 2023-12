Compartir

Los Jonas Brothers se convirtieron en una de las agrupaciones con mayor fanaticada en 2010, pero tras su separación en 2013 y regreso en 2019, vendrán repotenciados en 2024 con una gira que tocará Latinoamérica.

“The Tour: Five Albums. One Night“ es el tour con el que Kevin, Joe y Nick llegarán hasta Brasil, Colombia, Perú, Chile, Argentina y México luego de 10 años de ausencia.

Se espera, que el trío de hermanos confirme nuevas fechas y naciones. ¿Será Venezuela uno de esos lugares por confirmar? Hasta los momentos no hay indicios.

Además, ya tienen agenda confirmada en varios países de Europa.

Los Jonas Brothers arrancarán con esta gira por Latinoamérica en abril de 2024, iniciando en Sao Paulo, Brasil, el día 14.

Con su nuevo tour, celebrarán sus cinco producciones discográficas que los catapultaron a la fama con múltiples éxitos entre los que se encuentran “SOS”, “Year 3000”, “Hold On”, “Burnin’ Up” y “One Man Show”.

Gira Latinoamérica en 2024

