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Un jonrón de Herlis Rodríguez silenció a Magallanes y dio la victoria a Caribes de Anzoátegui en el primer día de la temporada oficial de la LVBP. Además fue el primer triunfo para el mánager de la tribu, Asdrúbal Cabrera.

Rodríguez vino en el octavo tramo con dos compañeros a bordo para sacarla del estadio José Bernardo Pérez para que terminaran ganando los orientales con pizarra de 3×1. El pitcheo de Caribes dejó a Magallanes en cinco imparables.

La carrera de los turcos fue fabricada al final del sexto capítulo mediante un elevado de sacrificio de Renato Núñez. Caribes bateó seis imparables en el encuentro que tuvo asistencia de 4.200 personas.

Junior Guerra abrió por Magallanes, registrando cinco entradas y dos tercios de labor. Donde no le fabricaron carreras, dio par de boletos y ponchó a siete contrarios. Mientras que el perdedor del juego fue Anthony Vizcaya. Liarvis Breto fue el ganador y el rescate para Diego Moreno.

Jonrón de Herlis Rodríguez y los otros resultados

En cuanto a los otros resultados de la jornada, Tigres de Aragua construyó su segunda victoria en la zafra 2025-2026 tras derrotar a Cardenales de Lara en Barquisimeto 9×8. Pitcher ganador Ronnie Williams, la derrota fue para Keone Kela.

Bravos de Margarita sometió a Leones del Caracas en el estadio Nueva Esparta en la Isla de Margarita. Los insulares desplegaron una ofensiva de seis imparables por cuatro de los capitalinos.

Águilas del Zulia inició con el pie derecho esta temporada tras derrotar a Tiburones de La Guaira con pizarra de 5×1 en estadio Luis Aparicio El Grande en Maracaibo. El pitcher ganador fue Francisco Carrillo, el derrotado fue Zac Grotz.

Juegos para hoy:

7:00 p.m. Navegantes se mide a Cardenales en Barquisimeto.

7:00 p.m. Águilas contra Tiburones en Maracaibo.

7:00 p.m. Leones contra Bravos en Margarita

7:00 p.m. Caribes ante Tigres en Maracay.

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