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Un jonrón de Will Smith llevó a los Dodgers a ser el campeón en la Serie Mundial 2025. Smith bateó y la sacó del parque sin corredores en bases para llevar a Los Ángeles al campeonato en Grandes Ligas por segundo año seguido con pizarra de 5×4.

El séptimo juego se encontraba empatado y Smith pudo romper el empate con un batazo de vuelta completa en la entrada número 11. Los Azulejos cayeron con las botas puestas en su casa.

Jonrón de Smith llevó a Dodgers a ser campeón en la Serie Mundial 2025

Toronto picó adelante en la tercera entrada ante los envíos de Shohei Ohtani, poco a poco el pitcheo iba dominando a los Dodgers. Los Ángeles despertó y se acercó en la pizarra, primero 3×1 y luego 3×2.

Así hasta que llegaron hasta la parte alta de la novena entrada, el venezolano Miguel Rojas pescó un lanzamiento para sacar la pelota por el jardín izquierdo y colocar la pizarra 4×3 en el estadio Rogers Centre de Toronto.

El cuadrangular de Rojas fue épico, todo el mundo pensaba que se terminaba el encuentro para Toronto pero este pudo igualar la pizarra a cuatro carreras. Yohinobu Yamamoto fue el otro héroe al relevar y continuar la ruta desde la lomita.

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