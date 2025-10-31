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Un jonrón de Wilson García dejó en el terreno a Magallanes la noche del jueves 30 de octubre de 2025. En el cierre de la décima entrada, los turcos estaban adelante 9×8 y García pescó un lanzamiento de Anthony Vizcaya para mandarla a las gradas del jardín derecho y terminar el partido con pizarra de 10×9.

El encuentro fue un verdadero “toma y dame”, en un festival de batazos, Magallanes se encontraba ganando con pizarra de 7×2. Pero los insulares poco a poco remontaron a punta de cuadrangulares.

Moisés Gómez la sacó del parque para empatar el encuentro a siete carreras, luego el novato Alexis Hernández que debutó con Navegantes ligó de 5-3 con jonrón; para poner adelante a su equipo 9×7.

Pero en el cierre del décimo, García dijo que ellos respetan a Vizcaya pero que tenían que buscar un batazo que volteara el encuentro. Magallanes venía de dos triunfos seguidos pero sufrió nuevamente otra derrota.

Jonrón de Wilson García dejó en el terreno a Magallanes y otros resultados.

Cardenales de Lara derrotó a Tigres de Aragua con pizarra de 6×4 en Barquisimeto. Christian Cosby fue el pitcher ganador por los “pájaros rojos”, la derrota fue para Daniel Juárez y el salvado fue para Hunter MacMahon.

En el duelo de Leones y Tiburones, la victoria fue para los “salados” con pizarra de 10×6. Emerson Martínez fue el lanzador ganador por La Guaira, José Guzmán cargó con la derrota en el estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas.

Águilas y Caribes no jugaron la noche del jueves, debido al viaje de ambos equipos a Maracaibo.

Juegos para hoy

7:00 p.m. Navegantes repite ante Bravos en Margarita.

7:00 p.m. Caribes visita a Águilas en Maracaibo.

7:00 p.m. Tigres ante Tiburones en la UCV, en Caracas.

7:00 p.m. Cardenales visita a Leones en el Monumental

Pizarra de la LVBP del 30 de octubre de 2025

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