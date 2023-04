Jorge Arrieta es un nombre establecido en nuestro baloncesto. Un andamiaje de más de treinta años en la Dirección Técnica dentro y fuera de nuestro país, hablan por sí solos.

Hoy, el tres veces campeón de nuestra liga (Marinos 2002, 2003, 2012) asume su cuarta etapa al frente de Gaiteros del Zulia (2007,2008,2010,2016) y comparte sus expectativas para este nuevo proceso que enrumba con el equipo Comecandela.

Siempre valoro volver al equipo de mis amores, un equipo en el que me ha ido muy bien como entrenador, no tanto como jugador (risas). He estado aquí antes y siempre me he sentido muy bien. Con Gaiteros la experiencia en 2007 y 2008 fue muy bonita y este año volví para estar primero como Asistente y ahora que me corresponde estar como Entrenador Principal.