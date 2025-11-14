Compartir

El presidente de la Asamblea Nacional y coordinador de la secretaría del Consejo Nacional por la Soberanía, Jorge Rodríguez, afirmó que Estados Unidos utiliza las mentiras como estrategia para establecer formas de agresión sin precedentes contra el pueblo venezolano, reiterando que la Administración Trump no combate el narcotráfico en el Caribe, sino que solo busca el petróleo y las riquezas del país.

En la inauguración del Congreso de Juristas en Defensa del Derecho Internacional, Rodríguez afirmó que «esta difusión de calumnias y falsedades no tiene otro propósito que el de violar la ley, las leyes y los convenios».

Jorge Rodríguez afirma que EEUU utiliza mentiras para agredir al país

Añadió que “las leyes no son más que el convenio entre los seres humanos para vivir en paz y estas falsedades no tienen otro objetivo que establecer la máxima forma de agresión, promover un cambio de régimen en Venezuela y, de esta manera, reemplazar al gobierno legítimamente constituido, respaldado por más de 30 procesos electorales en 25 años”.

Luego afirmó que “dicen abiertamente que lo que quieren es petróleo; por lo tanto, esto no es una lucha contra el narcotráfico. Si existiera una intención genuina de combatir el narcotráfico, lo primero que deberían hacer es considerar el consumo de drogas como un problema médico y social, siendo los pacientes el objetivo principal de cualquier acción gubernamental en materia de drogas”.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas