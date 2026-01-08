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El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció este jueves que en las próximas horas se dará la excarcelación de un grupo de ciudadanos venezolanos y extranjeros que permanecían privados de libertad en el país.

Rodríguez, afirmó que se trata de un gesto unilateral del Gobierno Nacional la excarcelación de varias personas. Aseguró que es un número importante de personas que se encontraban detenidas.

«A los efectos de aportar y colaborar en el esfuerzo que todos debemos hacer para la unión nacional y la convivencia pacífica, el Gobierno Bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras. Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”, expresó.

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Jorge Rodríguez anuncia excarcelaciones

Durante su declaración, el jefe del Legislativo extendió un agradecimiento especial al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por su labor de mediación durante la última década. Asimismo, destacó la colaboración del mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y del Gobierno del Reino de Catar en estos procesos.

El vocero enfatizó que el Ejecutivo mantiene comunicación con partidos y organizaciones que acatan el marco constitucional vigente. No obstante, descartó cualquier tipo de negociación con sectores que calificó como extremistas, señalando que estos grupos representan la negación de la práctica política tradicional.

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