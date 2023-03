Compartir

Este viernes, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, repudió los actos de corrupción descubiertos en Venezuela en el marco del operativo «Caiga quien Caiga», que impulsa el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Las declaraciones se dieron durante la sesión de la AN, en la que se aprobó en primera discusión la Ley Orgánica de Extinción de Dominio.

#EnVideo📹| Presidente de la AN, @jorgerpsuv dio a conocer que fue aprobado en primera discusión el Proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio, además de la aprobación del carácter orgánico de la misma.#MáximaConcienciaPopular pic.twitter.com/X1SLyGaShW — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) March 31, 2023

«Yo me pregunto qué pensará un corrupto o una corrupta, se burlará en secreto, será que se consideraran que son más vivos que el que tienen al lado. No vamos a poder deslástranos de la corrupción y de esas basuras que son las corruptas y los corruptos, si no atendemos el tema de la corrupción como un verdadero sistema económico, político y social», señaló.

#EnVideo📹| Presidente de la AN, @jorgerpsuv indicó que el combate a la corrupción ha sido una batalla implementada por el Presidente @NicolasMaduro y que hasta ahora se ha demostrado el trabajo en contra de ese flagelo en el país.#MáximaConcienciaPopular pic.twitter.com/won2sz5ZWP — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) March 31, 2023

Acciones contra los corruptos

Rodríguez también advirtió a los jueces y fiscales corruptos, acusados de vender sentencias, que pagarán ante la justicia venezolana.

«Esos jueces corruptos que cambian sentencias, váyanse midiendo sus braguitas anaranjadas, tenemos varias tallas. La principal traición es al pueblo que confió en ellos, como Rafael Ramírez y esos corruptos, como al que sacamos de aquí y le allanamos la inmunidad. Con la Ley Orgánica de Extinción de Dominio te vamos a quitar todo lo que te robaste, todo lo que te compraste y lo que vendiste».

#EnVideo📹| Presidente de la AN, @jorgerpsuv resaltó que, ya hay cuatro jueces corruptos presos. "Y vamos por más" exaltó#MáximaConcienciaPopular pic.twitter.com/dN0dYYW5B2 — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) March 31, 2023

Finalmente, Jorge Rodríguez le envió un mensaje a los corruptos en el que aseguró que todos van a ir presos, estén donde estén.

«Con esa ley el presidente Nicolás Maduro pueda recuperar el robo y resarcir, que es lo más importante, decirle al pueblo de Venezuela que esta vez no se burlaron de nosotros. Que vamos a emprender las acciones necesarias para evitar burlas, vacíos legales, jueces y fiscales corruptos».

