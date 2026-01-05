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Este lunes 5 de enero de 2026, durante la instalación de la Asamblea Nacional para el período constitucional legislativo 2026-2031 y del periodo anual de sesiones ordinarias 2026-2027, se estableció que el diputado Jorge Rodríguez ejercerá el cargo de presidente de la Asamblea Nacional (AN), luego de que fuera reelecto durante la sesión de instalación del Parlamento. Para su juramentación, Rodríguez invitó a Yosser Gavidia Flores, hijo de la diputada y primera dama, Cilia Flores, y a Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro, quien, junto a la primera dama, se encuentran secuestrados en Estados Unidos desde el pasado sábado 3 de enero. Durante este momento, fue develada una foto del mandatario y de la diputada tomada en el hemiciclo en enero del 2025. Asimismo, Rodríguez aseguró que trabajará para que el recinto parlamentario sea un espacio para el diálogo, la confrontación de ideas y un espacio para la unidad nacional que permita enfrentar los obstáculos, enemigos y agresiones.

“Tendrán en mí un presidente de la Asamblea Nacional que no le temerá al diálogo pero que también exigirá disciplina y respeto por las opiniones de los otros”, resaltó.

Es importante destacar que, con esta reelección, Jorge Rodríguez asume el sexto período consecutivo al frente del Poder Legislativo.

Jorge Rodríguez ratificado presidente de la AN

En su balance de gestión, Rodríguez destacó que entre el 5 de enero de 2021 y el 5 de enero de 2026 el Parlamento celebró más de 300 sesiones y aprobó 100 leyes, orientadas, según afirmó, a la protección del país, el fortalecimiento del Poder Popular y la recuperación institucional.

Asimismo, durante la sesión de instalación del Parlamento para la primera vicepresidencia de la AN se aprobó por mayoría la postulación del diputado Pedro Infante y la segunda vicepresidencia Grecia Colmenares.

Esta propuesta fue hecha por el diputado Nicolás Maduro Guerra.

Es importante destacar que este 5 de enero se instaló el nuevo período de sesiones del parlamento en conformidad con lo establecido en el artículo 194 de la Constitución de la República.

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