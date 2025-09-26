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Con el objetivo de garantizar el acceso a un sistema de salud de calidad, la Gobernación de Carabobo, e Insalud, realizó una jornada de cirugía de cataratas y glaucomas; en el servicio de oftalmología de la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET) de Valencia.

Durante la actividad, se intervino quirúrgicamente a 14 pacientes previamente evaluados y canalizados mediante la aplicación VenApp. Los cuales serán apoyados en su evolución postoperatoria por parte del personal médico de la institución.

“Estamos dando respuesta a los pacientes carabobeños que habían solicitado previamente esta atención, todo esto en un trabajo articulado para darle un servicio de calidad; al pueblo en nuestra ciudad hospitalaria de forma totalmente gratuita. Estas jornadas se están realizando de forma semanal para que podamos ser más efectivos en las necesidades de los carabobeños y carabobeñas”, expresó Carmen Cecilia Vásquez, directora general del centro sanitario.

Jornada de cirugía de cataratas y glaucomas atendió a pacientes carabobeños en la CHET

Por su parte, Rosmely Castellanos, jefa del servicio de oftalmología del nosocomio valenciano, precisó que en estas instalaciones se ejecutan diversos estudios oculares. Lo que permite tener un mayor alcance en las atenciones a los pacientes que acuden a este recinto de salud.

“En nuestro servicio realizamos estudios como biometría, ecografía ocular, cirugía plástica ocular y neuroftalmología. Así como se atienden consultas de emergencia y especializadas para todo aquel paciente que requiera de nuestros servicios y poder brindarle un servicio eficiente”, dijo.

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Estas acciones cumplen con las líneas de acción enmarcadas dentro del Plan de las 7 T impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido por el gobernador Rafael Lacava, para así brindar una correcta atención a los carabobeños y carabobeñas en materia de salud.

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